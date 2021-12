Was wünscht sich der Mann, der vermutlich mal der König von England wird, zu Weihnachten? Diese Frage stellen sich bestimmt viele Fans! Die britischen Royals feiern dieses Jahr wieder zusammen das Fest der Liebe. Dabei geht es ein bisschen lockerer zu, als man vielleicht denken würde: Queen Elizabeth II. (95), Prinz Charles (73) und Co. schenken sich nämlich immer Scherzartikel! So bekam Prinz William (39) mal ein Winnie-Puuh-Tellerset. Jetzt verriet der Thronfolger, worüber er sich in diesem Jahr freuen würde!

Im Interview mit Radio Marsden wurde der Herzog von Cambridge gefragt, was er sich zu Weihnachten wünscht. Zunächst betonte William, dass er noch nicht viel darüber nachgedacht habe, weil er damit beschäftigt war, Geschenke für seine Kinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) zu finden. Aber dann ergänzte der bekennende Fußballfan schließlich: "Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich sagen, dass ich mir wünsche, dass meine Lieblingsmannschaft, Aston Villa, ihr Fußballspiel am ersten Weihnachtsfeiertag gewinnt!" Mal sehen, ob dieser Wunsch in Erfüllung geht!

Und was werden William und Kates (39) Kinder in diesem Jahr unter dem Baum finden? Die royale Expertin Katie Nicholl weiß, was es nicht sein wird! "Sie bevorzugen lieber praktische Geschenke, von denen ihre Kinder so lang wie möglich etwas haben", betonte sie Anfang Dezember gegenüber OK. Angeblich wollen die beiden ihre Sprösslinge nicht mit extravaganten Geschenken verwöhnen. Auch Technik sei tabu.

Prinz William

Prinz William, Mai 2021

Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

