Yeliz Koc (28) schickt ihren Fans weihnachtliche Grüße! Die Influencerin bekam im Oktober bereits das größte Geschenk: Ihre Tochter Snow Elanie wurde geboren und machte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin erstmals zur Mama. Seitdem ist die Kleine der ganze Stolz der Hannoveranerin. Kurz vor dem Fest der Liebe teilte Yeliz nun neue, zuckersüße Bilder mit ihrer Community – Baby Snow trägt sogar eine Weihnachtsmütze!

Geht's noch niedlicher? Am Samstag veröffentlichte die Neu-Mami gleich mehrere Schnappschüsse mit ihrem Baby. Überglücklich hält sie das Neugeborene auf dem Arm, während im Hintergrund ein geschmückter Tannenbaum festliche Stimmung verbreitet. Zu der Bilderreihe schrieb Yeliz nur: "Mein Ein und Alles!" Ihre Follower, darunter Kollegen wie Diana June und Lina Özgenç, waren begeistert und kommentierten den Beitrag: "So schön und sinnlich!"

Yeliz und Snow scheinen schon so richtig in Feiertagsstimmung zu sein. Den Heiligabend verbringen die beiden offenbar mit Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht (29) - das deutete der Schauspieler zuletzt in einem Interview an. Gefeiert wird dann vermutlich bei Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (57).

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna und Tochter Snow

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, Weihnachten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de