Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (28) haben ein turbulentes Jahr hinter sich! Der Schauspieler und die ehemalige Bachelor-Kandidatin haben sich nach ihrer Trennung im Spätsommer eine regelrechte Schlammschlacht in aller Öffentlichkeit geleistet. Doch nach der Geburt ihrer Tochter Snow Elanie haben die beiden das Kriegsbeil begraben und sich ihrem Baby zuliebe wieder etwas angenähert. Aber verbringen Jimi und Yeliz dann eigentlich auch die Weihnachtsfeiertage zusammen? Das deutete der 29-Jährige jetzt jedenfalls an...

"Wir feiern traditionell bei meiner Mutter alle zusammen. Sie kocht immer eine Weihnachtsgans", betonte Jimi jetzt gegenüber Bild und erklärte genauer: "An Heiligabend sitzen wir alle zusammen am Tisch, machen Bescherung, packen Geschenke aus." Alle zusammen – also auch inklusive Yeliz und der kleinen Snow? "Wahrscheinlich auch...", deutete der Barbesitzer an.

Der Rosenkrieg scheint also endgültig überwunden – Jimi und Yeliz ziehen in Sachen Erziehung nämlich an einem Strang. "Wir sind getrennt, aber das Wohl unseres Kindes steht an erster Stelle", stellte der Vater von Snow klar und fügte hinzu: "Wir verstehen uns als Eltern gut. So kann es auch weitergehen. Wir sind gute Eltern für unsere Tochter."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / yelizkoc Familie Ochsenknecht mit Cheyennes Freund und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de