Dieses neue Format wartet mit einer prominenten Besetzung auf. "Afterglow – Alles nur Show" startet am 21. Dezember auf Amazon Prime und OnlyFans. In der Serie geht es um Datingshows und wie diese hinter den Kulissen wirklich ablaufen. Trotzdessen, dass auch ehemalige Kuppelshow-Stars wie Daniel Völz (36) mitwirken, ist die Handlung allerdings fiktiv. Jetzt stößt noch eine weitere Bekanntheit zum Cast dazu: Influencerin Chany Dakota (25).

Dass der kleine Bruder der Netz-Bekanntheit, Joely White, bei "Afterglow – Alles nur Show?" mitspielt, wurde in einer Pressemitteilung bereits veröffentlicht. Jetzt ist auch klar, dass Chany mit dabei ist. Auf die bereits abgeschlossenen Dreharbeiten blickt sie positiv zurück. "Ich habe auf jeden Fall viel dazu gelernt", resümiert die 25-Jährige.

Nach der Prime-Serie hat Chany große Ambitionen. Ihre Wunschvorstellung: "Eine Action-Rolle wie Megan Fox in 'Transformers' oder Jennifer Lawrence in 'Tribute von Panem' wären ein Traum, krass wäre auch eine Rolle in einem James-Bond-Film."

Anzeige

Hashtag Daily Daniel Völz und Anna Juliana Jaenner in "Afterglow – Alles nur Show?"

Anzeige

Instagram / chanydakota Chany Dakota, TikTok-Star

Anzeige

©️JoelyWhite Joely White, Netz-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de