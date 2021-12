Die zwei sind wohl genauso verliebt wie am ersten Tag! Seit 2016 sind Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) verheiratet. Ihr Liebesglück krönten sie aber bereits ein Jahr zuvor mit ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (6). Nicht nur im TV, sondern auch im Netz gibt das Ehepaar regelmäßig Einblicke in sein Privatleben. Zuletzt verriet die Kultblondine beispielsweise, wie Diskussionen im Hause Cordalis-Katzenberger ablaufen würden. Nach Zoff sehen diese Bilder jedoch nicht aus: So süß turteln Dani und Lucas am Strand!

Auf Instagram teilte die Wahl-Mallorquinerin nun romantische Pics mit ihrem Partner. Die Turteltauben knutschen während eines Sonnenuntergangs am Meer und wirken auch nach Jahren immer noch total verliebt! Dani verzierte das Posting mit einem vielsagenden Herz-Emoji. Ihre Follower scheinen begeistert von den Aufnahmen zu sein: "Ist das ein wunderschönes Foto, es drückt so viel Liebe aus", schwärmte etwa eine Userin in den Kommentaren.

Auch von Lucas gab es zuletzt ein niedliches Familienfoto, welches er auf Social Media postete. Darauf drückten ihm seine Frau und Töchterchen Sophia einen dicken Schmatzer auf die Wangen. "So kann man es aushalten. Meine beiden größten Schätze an der Seite", betitelte der 54-Jährige das Bild und fand herzliche Worte für seine Liebsten.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheiten

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und ihre Tochter Sophia

