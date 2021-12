Schöne Neuigkeiten von Christopher Schnell (33)! Der einstige DSDS-Kandidat gab im September bekannt, dass er und seine Partnerin Jacky gemeinsamen Nachwuchs erwarten – und das zur fast gleichen Zeit wie Jackys BFF Dagi Bee (27)! Nur kurz darauf folgten die Verlobungsnews im Hause Schnell. Und jetzt gibt es ein weiteres herzerwärmendes Update der beiden: Jacky und Christopher haben sich das Jawort gegeben!

Das verkündete der Sänger auf seinem Instagram-Account mit einem ersten Bild als Ehepaar. Unter den niedlichen Schnappschuss, auf dem die werdenden Eltern total glücklich wirken, schrieb Christopher: "Für immer." Viel mehr muss er dazu wohl auch gar nicht schreiben – das übernimmt tatsächlich dann Dagi für ihn in den Kommentaren: "So so so schön! Ich freue mich so für euch. Frau und Herr Schnell!", gratulierte sie ihrer besten Freundin Jacky und deren Mann.

Auch Dagis Ehemann Eugen Kazakov (27) richtete liebe Worte an die frischvermählten Turteltauben: "Oh, Ihr seht so glücklich aus. Herzlichen Glückwunsch euch beiden." Jacky teilte ebenfalls Einblicke in ihren besonderen Tag. Auch mit diesen Aufnahmen, auf denen sich Christopher und die Schwangere ganz verliebt anschauen, begeistern sie ihre Follower.

Anzeige

Instagram / christopher_schnell_ Christopher Schnell und seine Partnerin Jacky in Paris im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Anzeige

Instagram / christopher_schnell_ Jacky und Christopher Schnell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de