Dagi Bees (26) Baby hat schon jetzt einen Spielkameraden! Erst vor wenigen Wochen hatte die YouTuberin stolz verkündet: Gemeinsam mit Ehemann Eugen Kazakov (27) erwartet sie das erste Mal Nachwuchs. Seitdem teilte die werdende Mama immer wieder Updates aus ihrer Schwangerschaft mit ihren Fans. Jetzt hat Dagi weitere tolle Neuigkeiten parat: Ihre beste Freundin Jacky ist ebenfalls schwanger – und der Babydaddy ist kein Unbekannter...

In ihrer Instagram-Story verriet die Blondine ihrer Community das süße Geheimnis. "Was gibt es Schöneres, als mit seiner besten Freundin gleichzeitig schwanger zu sein? Ich freue mich so für euch!", schrieb die Influencerin und erklärte weiter: "Unsere Babys sind noch im Bauch, aber haben jetzt schon einen Freund!"

Während es sich bei der Bald-Mama um Dagis BFF Jacky handelt, ist der Papa in spe ebenfalls bereits bekannt: Christopher Schnell (33), der bereits 2008 und 2014 bei DSDS antrat. Bei seinem zweiten Versuch schaffte es der Bremer sogar bis in die Top Ten – und wird nun erstmals Vater.

