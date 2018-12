Christopher Schnell (30) schwelgt in Erinnerungen. 2014 nahm er bei DSDS teil, um sich seinen Traum von einer Musik-Karriere zu erfüllen. Mit seinem breiten Lächeln und seiner schönen Stimme ließ er die Herzen der Fans reihenweise schmelzen. Trotzdem schied er nach der vierten Liveshow aus. Seitdem wurde es – zumindest in musikalischer Hinsicht – ruhig um den Sänger. Nun gab er seinen Followern ein Update und stellte klar: Er wird seine Zeit bei DSDS immer in guter Erinnerung behalten.

"Nach einigen Jahren blicke ich unglaublich dankbar zurück und bin heute nicht nur für die Möglichkeit dankbar, sondern vielmehr dafür, dass ich ausprobieren durfte, ob die Musik und der Gesang meine Leidenschaft ist", schrieb der 30-Jährige kürzlich auf Instagram. Durch diese Erfahrung habe er festgestellt, dass er nicht auf der Bühne stehen möchte, um für Menschen zu singen. Das ändere aber nichts an seiner Leidenschaft für die Musik. "Heute, einige Jahre und viele Abenteuer später, darf ich Führungskraft von mehr als 100 tollen Menschen sein und habe somit einen komplett anderen Weg eingeschlagen", erklärte er.

Beruflich hat Christopher sein Glück also längst gefunden, aber sieht es mit seinem Liebesleben aus? Vor rund vier Jahren machte er die Beziehung zu der deutschen Schauspielerin Vivien Wulf (24) offiziell. Seitdem teilte das Paar immer wieder süße Fotos im Netz – zumindest bis vor Kurzem: Vor wenigen Tagen löschte er alle gemeinsamen Bilder. Ein kryptischer Beitrag lässt vermuten, dass die beiden sich getrennt haben.

