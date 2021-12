Ist es zwischen Dua Lipa (26) und Anwar Hadid (22) nun tatsächlich aus? Seit zwei Jahren sind die Sängerin und das Model bereits ein Paar. In ihrer On-Off-Liebe soll es immer wieder Höhen und Tiefen gegeben haben. Seit einigen Wochen ist wieder die Rede von einer möglichen Beziehungskrise. Nun heißt es aus Insiderkreisen sogar: Dua und Anwar haben sich angeblich endgültig getrennt.

Das behauptete nun zumindest ein Insider gegenüber Deux Moi. Demnach haben die beiden dieses Mal endgültig einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen. Offiziell bestätigt haben die Musikerin und der Bruder von Gigi (26) und Bella Hadid (25) ihre angebliche Trennung allerdings noch nicht.

Doch schon Anfang des Monats hieß es, dass es in Duas und Anwars Beziehung so sehr kriselt, dass sie angeblich über eine Auszeit nachgedacht haben. Auch von möglichen Krisengesprächen, mit denen sie ihre Liebe noch zu retten versucht haben sollen, war damals die Rede. All diese Rettungsversuche waren aber offenbar vergebens. Habt ihr mit den Trennungs-News gerechnet? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Dua Lipa und Anwar Hadid

Anzeige

Getty Images Anwar Hadid und Dua Lipa bei den American Music Awards 2019

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa und Anwar Hadid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de