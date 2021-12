Dua Lipa (26) und Anwar Hadid (22) zählen zu den heißesten Paaren der Entertainment-Industrie. Die Sängerin und der jüngere Bruder von Gigi Hadid (26) sind seit rund zwei Jahren ein Paar, doch jetzt scheinen sie in einer regelrechten Liebeskrise zu stecken. Schon seit sechs Wochen wurden die beiden nicht mehr gemeinsam gesehen. Dua und Anwar scheinen sich mit ihrer momentanen Fernbeziehung ziemlich schwerzutun.

Ein Insider verriet jetzt gegenüber The Sun: "Das Paar hat vergangenen Monat überlegt, sich eine Auszeit von seiner Beziehung zu nehmen, weil das viele Reisen hart für sie ist." Derzeit nimmt die "Levitating"-Interpretin ihr neues Album in London und in Los Angeles auf, während Anwar mit ihrem gemeinsamen Hund Dexter in New York lebt. Der Informant betonte abschließend, dass es momentan wohl ziemlich schlecht um die Romanze der Musikerin und des Models stehe – weder Anwar noch Dua äußerten sich bisher zu den Trennungsgerüchten.

Das 22-jährige Male-Model sorgte nun auch noch auf Instagram für Verwirrung, als es ein paar kryptische Zeilen in seiner Story teilte: "Ich bin dankbar für meine Liebsten, Freunde, Familie, Allah und die Engel, die mich auf meinem Weg begleiten und mir erlauben, zu lernen, glücklich mit mir selbst zu sein." Spielt Anwar damit etwa auf eine Trennung von seiner Freundin an?

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa und ihr Freund Anwar Hadid

Getty Images Model Anwar Hadid und Sängerin Dua Lipa

Getty Images Anwar Hadid und Dua Lipa bei den Grammy Awards 2020

