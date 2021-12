Jana Kramer (38) will die Gerüchte aus der Welt schaffen. Im September wurde der Schauspielerin eine Beziehung mit dem ehemaligen NFL-Star Jay Cutler (38) nachgesagt. Diese soll jedoch nach nur kurzer Zeit wieder zerbrochen sein. Offiziell bestätigt hatten die zweifache Mutter und der Ex von Kristin Cavallari (34) ihre Romanze nicht. Doch nun stellt Jana klar: Sie war nie mit Jay zusammen!

"Nur weil ich mit jemandem ausgegangen bin, heißt das nicht, dass wir exklusiv sind und er mein Freund ist. Er war nie mein fester Freund", teilte die ehemalige One Tree Hill-Darstellerin vergangene Woche in ihrem Podcast "Whine Down" mit. Sie habe damals nicht gewusst, was das zwischen ihr und dem einstigen Sportstar sei und sich daher auch nie dazu geäußert.

Zudem habe die 38-Jährige auch nicht gewollt, dass ihre Treffen mit Jay öffentlich werden. "Ich habe Angst, über mein Dating-Leben zu sprechen, weil ich so sehr getäuscht wurde, dass ich Angst habe, wieder getäuscht zu werden", verriet Jana. Die TV-Bekanntheit soll von ihrem Ex-Mann Mike Caussin (34) während ihrer Ehe mehrfach betrogen worden sein.

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Getty Images Jay Cutler, Sportstar

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer bei den iHeartRadio Podcast Awards, 2019

