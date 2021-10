Doch kein Liebesglück für Jana Kramer (37)? Erst im vergangenen Monat machten Gerüchte die Runde, dass die ehemalige One Tree Hill-Bekanntheit nach der Scheidung von Ex-Mann Mike Caussin (34) wieder verliebt sei. Der angeblich Neue an ihrer Seite ist kein Unbekannter. Wie Insider verrieten, hatte die Zweifach-Mama im September angefangen, den ehemaligen NFL-Star und Ex von Kristin Cavallari (34), Jay Cutler (38), zu daten. Doch nun soll zwischen Jana und Jay alles wieder aus sein.

Nach nur einem Monat soll die Beziehung der beiden beendet sein, erzählte ein Insider gegenüber People. "Sie hatten ein paar Dates, aber letztendlich ist Jana immer noch Single. Sie haben gemerkt, dass sie als Freunde besser dran sind, anstatt sich zu daten", verriet der Insider. Die Country-Sängerin äußerte sich selbst nie explizit zu den Liebesgerüchten.

Einzig und allein, dass sie Single ist, hatte die Schauspielerin vergangene Woche mit einem Instagram-Post klargestellt. Zu einem Foto von ihr, Eric Decker (34) und Jessie James Decker hatte sie geschrieben: "Hallo. Mein Name ist drittes Rad. Es ist so lustig heutzutage als Single ein drittes Rad zu sein."

Jana Kramer, Schauspielerin

Jay Cutler, Sportstar

Schauspielerin Jana Kramer, 2019

