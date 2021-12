Zum Ende des Jahres gönnt sich Anna Heiser (31) einen neuen Look! 2021 hielt für die Bauer sucht Frau-Bekanntheit bereits eine ganze Menge Neues bereit: Die Wahlnamibianerin und ihr Mann Gerald wurden im Januar zum ersten Mal Eltern und hießen ihren Sohn Leon willkommen. Der Kleine soll auch kein Einzelkind bleiben, doch weiteren Nachwuchs hat das Paar erst im kommenden Jahr geplant. Eine andere Veränderung hat Anna aber schon jetzt gewagt: Sie trägt ihr Haar nun länger und voluminöser!

Via Instagram meldete sich die 31-Jährige zum vierten Advent bei ihren Followern. Dazu postete sie ein neues Foto von sich, auf dem sie ein Getränk in den Händen hält. Der wahre Blickfang auf dem Bild ist jedoch ihre Frisur: Anstatt wie gewohnt mit schulterlangem blonden Haar ist Anna mit wallender Mähne, die ihr bis zur Brust reicht, zu sehen. "Ich hatte Lust auf eine Veränderung", erklärte die gebürtige Polin beiläufig ihre neue Haarpracht.

Bei ihren Followern kommt der neue Style super an und Anna scheint sich ebenso pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen. Das sah zu Anfang des Jahres jedoch noch ganz anders aus. Infolge der Schwangerschaft hatte sich ihr Köper verändert, was die TV-Bekanntheit zunächst einiges an Selbstbewusstsein gekostet hatte. Sie habe sich "fett und hässlich" gefühlt. Inzwischen ist die Blondine aber wieder mit sich im Reinen.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna mit ihrem Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn

Instagram / anna_m._heiser "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser

