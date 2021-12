Ein Schock für Dirk Heidemann! Im deutschen Fernsehen war der Tanzsporttrainer vor wenigen Jahren in der TV-Show Masters of Dance zu sehen und suchte unter anderem neben Nikita Thompson als Juror nach neuen Talenten. Bei "Dancing Stars", der österreichischen Version von Let's Dance, gehörte er von 2017 bis 2020 ebenfalls zur Jury. Nun meldete sich der Choreograf jedoch mit erschreckenden Nachrichten und behauptete: Er wurde in seiner eigenen Wohnung zusammengeschlagen und ausgeraubt.

Via Instagram teilte der 60-Jährige ein schockierendes Selfie, auf dem er ein blaues Auge und Verletzungen im Gesicht zeigt. "Überfallen, zusammengeschlagen und um mehrere 10.000 Euro beraubt – in meiner eigenen Wohnung!", schrieb er zu dem Foto. Der mutmaßliche Täter soll bereits gefasst worden sein. Im Gespräch mit Kurier behauptete Dirk, es handele sich dabei um einen Freund, der zuletzt bei ihm untergekommen war. Angeblich habe der Angreifer aus Neid und Missgunst gehandelt.

Im Interview erhob Dirk weitere schwere Vorwürfe. "Ich bin im Pailletten-Sakko zu Partys gegangen und er saß hier und ist zum Alkoholiker geworden und hochgradig aggressiv", beschuldigte er den mutmaßlichen Täter. Nun wolle er ihn verklagen und ist zuversichtlich, den Prozess zu gewinnen.

