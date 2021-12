Sie ist zum Fest in Topform! Rebel Wilson (41) hatte das Jahr 2020 zu ihrem persönlichen Gesundheitsjahr erklärt. Ihr großes Ziel: sich in ihrem Körper wohlfühlen und dabei ein fitteres Leben führen. Seitdem hält die Schauspielerin ihre Fans mit regelmäßigen Updates über ihren anhaltenden Abnehm-Erfolg auf dem Laufenden. Am liebsten posiert sie dabei in eng anliegenden Outfits. Auf ihrem neuesten Pic wirkt die Australierin dabei noch schlanker!

Auf dem Foto, das Rebel jetzt auf Instagram postete, zeigt sie sich vor einem rot-weiß dekorierten Weihnachtsbaum. Vor der Tanne türmen sich die Geschenke fast bis zur Decke. Doch die Feiertagsszenerie gerät rasch in den Hintergrund, denn die Blondine präsentiert sich auf dem Schnappschuss in einem eleganten schwarzen Outfit. "Ich wünschte, du würdest eingepackt unter meinem Baum liegen", schrieb sie vielsagend unter den Beitrag.

Ihre Fans freuten sich wahnsinnig über den Post ihres Idols. "Ich wünschte, du würdest vor meinem Baum stehen", antwortete eine Userin auf Rebels Bildunterschrift. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit Herz- und Flammen-Emojis.

Anzeige

Tourism Fiji/Mega Rebel Wilson, 2021

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Hugh Sheridan im November 2021

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de