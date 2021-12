Rebel Wilson (41) ist mittlerweile kaum mehr wiederzuerkennen! Im Jahr 2020 sagte die Pitch Perfect-Darstellerin ihrem Gewicht den Kampf an: Sie setzte auf gesunde Ernährung und regelmäßiges Training – und nahm dadurch insgesamt 35 Kilo ab. Nach ihrem Mega-Erfolg scheint sich die Schauspielerin endlich pudelwohl in ihrem Körper zu fühlen: Auf einem Event in Australien zog Rebel daher erneut alle Blicke auf sich!

Wie DailyMail berichtet, besuchte die Blondine am Mittwoch die AACTA Awards in Sydney. An dem Abend trug sie ein schwarzes Kleid mit silbernen Details und dazu passende schwarze Pumps. In dem Dress kam Rebels erschlankte Figur perfekt zur Geltung. Zudem erschien sie nicht alleine zur Veranstaltung: Die "The Hustle"-Darstellerin wurde von der US-Bachelor-Bekanntheit Brittany Hockley begleitet.

Vor wenigen Tagen ließ die gebürtige Australierin durchblicken, dass ihr damaliges Vorhaben, abzunehmen, nicht bei jedem gut angekommen war: Ihr eigenes Management stellte sich zunächst gegen sie. "Ich wurde von meinem eigenen Team hier in Hollywood sehr zurückgewiesen", gab die 41-Jährige preis. Der Grund? Rebel sei laut ihren Vorgesetzten nun mal durch die Rolle des "lustigen, dicken Mädchens" bekannt geworden.

Anzeige

Getty Images Brittany Hockley und Rebel Wilson im Dezember 2020 in Sydney

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de