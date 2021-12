Marie Nasemann (32) gibt ein Body-Update! Mitte Oktober ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin zum zweiten Mal Mutter geworden. Nach der Geburt ihres Sohnes im April 2020 konnte sie mit ihrem Ehemann Sebastian Tigges nun eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Nur wenige Wochen nach der Geburt ist Marie offenbar wieder topfit und total in Form: Im Netz zeigte sie nun ihren After-Baby-Body.

Auf Instagram veröffentlichte die Berlinerin eine Reihe von Bildern, auf denen sie ihren Körper beim Yoga in hautenger Sportkleidung in Szene setzt. In der Bildunterschrift betonte sie: "Ich finde das unglaublich, was mein Körper in den letzten Wochen, Monaten, Jahren geleistet hat." Sie sei unendlich dankbar dafür und wolle ihrem Body nun etwas zurückgeben: "Entspannung, Stretching, Rückbildung und leichtes Krafttraining. So der Plan." Die 32-Jährige hoffe, nun auch genügend Zeit zu finden, um diesen umzusetzen.

Marie hat momentan alle Hände voll zu tun – denn das Leben mit einem Baby und einem Kleinkind ist nicht immer leicht. Das machte sich zuletzt besonders während ihres fünfstündigen Fluges auf die Kanarischen Inseln bemerkbar. "Wir haben irgendwie überlebt und sind aber mindestens genauso fertig wie nach unserem dreitägigen Roadtrip in die Toskana. Reisen mit Kindern ist und bleibt beschissen", erklärte sie total gestresst in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / tiggess Marie Nasemann mit Ehemann Sebastian Tigges und ihrem Töchterchen

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Podcasterin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de