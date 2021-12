Wie fake ist Jordi Makengo? Der Single ist gerade in der neuen Staffel von Are You The One? auf der Suche nach seinem Perfect Match. Schon direkt zu Beginn der Kuppelshow machte er sich aber ziemlich unbeliebt: Er brachte Kandidatin Zaira Moskova sogar zum Weinen, da sie sich von ihm verarscht fühlte. Promiflash hat bei dem Hobby-Musiker mal nachgehakt, wie aufrichtig seine Absichten wirklich sind!

"Wenn ich eine Show machen wollen würde, hätte ich gesagt 'Ich will keine von euch', aber das war ja nicht der Fall", erklärte er im Promiflash-Interview. Er betonte, dass Zaira ihm sehr wohl gefallen und er kein Spiel gespielt habe, sondern es für ihn eher in Richtung Freundschaft gegangen sei. Vor allem die dominante Art der gebürtigen Russin passe nicht ganz zu seiner Wunschvorstellung: "Ich lasse mich nicht gern erobern, sondern ich würde sie gern erobern."

Aber wie wünscht sich Jordi denn seine perfekte Frau? "Wie ich mir meine Frau vorstelle, ist schwer zu sagen, da ich nicht auf Aussehen achte, sondern auf Werte", erklärte er. Aber in der Sendung hätten durchaus ein paar der Damen sein Interesse geweckt! "Ich kann sagen, dass alle Frauen in der Villa etwas hatten, was von Interesse für mich gewesen ist", gab der 23-Jährige zu.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” seit dem 14. Dezember bei RTL+.

RTL / Markus Hertrich Zaira, "Are You the One?"-Kandidatin

Instagram / engo.jack Jordi Makengo, "Are You The One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Sophia Thomalla mit den "Are You The One?"-Kandidaten aus der dritten Staffel

