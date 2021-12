Daniel Völz (36) hat seine erste Hauptrolle abgegriffen. Der Bachelor von 2018 spielt in "Afterglow – Alles nur Show?" Armando, den Datingshow-Sieger von Juna (Anna Juliana Jaenner, 33). Die Serie zeigt in einer fiktiven Geschichte, wie es hinter den Kulissen von Kuppelformaten zugehen könnte. Damit dürfte wohl bereits vorab klar sein, dass es zwischen Daniel und Annas Figuren emotional wird. Doch wie war für den einstigen Rosenkavalier eigentlich die Zusammenarbeit mit der Österreicherin?

Daniel blickt positiv auf seine Dreharbeiten mit Anna zurück. [Die Zusammenarbeit war] sehr professionell, und vor allem: Sie ist offen für Ideen. Ich schätze so etwas sehr", schwärmt er in einer Pressemitteilung von der Schauspielerin. Besonders die Konfrontations-Szene mit ihr ist dem Berliner in Erinnerung geblieben. "Da war ich voll dabei", betont er. Was Daniel meint, bekommen die Fans ab dem 21. Dezember immer dienstags und donnerstags um 20:15 Uhr auf Amazon Prime Video, Patreon und OnlyFans zu sehen.

Generell haben ihm die Dreharbeiten zum Zehnteiler richtig viel Spaß gemacht. Bei seiner letzten Szene wurde Daniel sogar richtig emotional. "Tatsächlich war es bei mir etwas traurig zu wissen, dass ich in dem Moment abgedreht war. Nun war meine letzte Szene aber auch eine sehr emotionale und dann auch noch eine Kuss-Szene", teasert der 36-Jährige an.

Hashtag Daily/ Antonia Bolln Daniel Völz, "Afterglow – Alles nur Show?"-Darsteller

Hashtag Daily Anna Juliana Jaenner und Daniel Völz in "Afterglow – Alles nur Show?"

Hashtag Daily Daniel Völz und Anna Juliana Jaenner in "Afterglow – Alles nur Show?"

