Jasmin Herren (42) besteht auf ihren Nachnamen. Am 20. April wurde Willi Herren (✝45), der Mann der Sängerin, tot in seiner Wohnung aufgefunden. Daraufhin begann für die Fernsehdarstellerin eine schreckliche Zeit, die nicht nur von Trauer geprägt war. Jasmin geriet auch in einen Streit mit Willis Familie. Doch jetzt stellte Jasmin klar: Sie wird den Nachnamen Herren für immer tragen – egal was passiert!

Im Gespräch mit Désirée Nick (65) in ihrem Podcast "Lose Luder" sprach die Unterhaltungskünstlerin Jasmin auf deren Nachnamen an. "Ihr seid nicht geschieden. Ihr wart zwar getrennt, aber du bist seine Witwe", weiß die 65-Jährige. "Mein Name ist Jasmin Herren", stellte die Influencerin daraufhin klar. "Du bist ein Teil dieser Familie, ob sie wollen oder nicht", deutete Désirée den Familienzoff mit den Herrens an. "Es ist mein Mann, es bleibt mein Mann und es wird immer mein Mann sein", betonte Jasmin – daher werde sie den Nachnamen, der sie mit Willi verbindet, auch niemals hergeben.

Im Talk mit Désirée erinnerte sich Jasmin auch an die wunderschöne Zeit mit Willi. Zum Beispiel erzählte sie davon, wie oft sie der Lindenstraße-Star fragte, ob sie ihn heiraten wolle. "Ich war mitten am Kochen, da ging er auf die Knie. Einmal saß ich auf Toilette und er fragte, ob ich ihn heiraten will, da meinte ich:' Willi, ich sitze jetzt auf dem Pott'", lachte die 42-Jährige. Schlussendlich habe das Paar ganz still und heimlich standesamtlich geheiratet und hatte eigentlich vor, sein Ehegelübde jedes Jahr zu erneuern.

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Oktober 2021

Christoph Hardt / Future Image Jasmin und Willi Herren im Dezember 2019

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

