Lana Condor (24) schwelgt auch privat im Liebesglück! Durch ihre Rolle der Lara Jean Covey in der Netflix-Filmreihe To All the Boys I’ve Loved Before erlangte die Schauspielerin große Bekanntheit. In der Teenie-Romanze liebt sie ihren Mitschüler Peter Kavinsky (gespielt von Noah Centineo, 25) – im wahren Leben hat Anthony De La Torre ihr Herz erobert. Mittlerweile geht sie schon seit über sechs Jahren gemeinsam mit dem Schauspieler durchs Leben. Wie viel ihr das bedeutet, macht Lana nun in einem süßen Post klar.

Auf Instagram veröffentlichte die 24-Jährige ein Foto, das zeigt, wie sie auf Anthonys Schoß sitzt und ihm einen Kuss auf die Stirn gibt. In der Bildunterschrift bedankte sie sich bei dem Sänger dafür, dass er sie jeden Tag aufs Neue inspiriere. "Deine Hingabe für deine Kunst, deine Verletzlichkeit, dein Wille, die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen, versetzen mich in Ehrfurcht", schwärmte die US-Amerikanerin mit vietnamesischen Wurzeln.

Darüber hinaus nutzte Lana die Gelegenheit, in ihrem Beitrag Anthonys neuen Song "Seasons" zu promoten, von dem sie offenbar ganz angetan ist. "Du bist so ehrlich in diesem Song, und ich bin von deinem Mut mehr begeistert als du denkst", verriet die "Moonshot"-Darstellerin.

Anzeige

Instagram / lanacondor Lana Condor und Anthony De La Torre im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / anthonydltorre Lana Condor und Anthony De La Torre im September 2021

Anzeige

Instagram / lanacondor Anthony De La Torre und Lana Condor, Filmstars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de