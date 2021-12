Hertha "Heddi" Draeger war im Netz eine richtige Berühmtheit! Kultmoderator Jörg Draeger (76) ging am Dienstag mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Heddi verstarb kurz vor Weihnachten mit 100 Jahren. Dem Geh aufs Ganze!-Star sei seine Mutter unglaublich wichtig, hatte Jörg noch vor einigen Wochen im Promiflash-Interview betont. Doch nicht nur innerhalb der Familie war Heddi eine Erscheinung. Auch auf TikTok begeisterte Jörgs Mama Tausende von Fans!

"Mein Name ist Heddi und ich bin 100 Jahre jung" – so stellte sich Heddi ihren 16.500 Followern auf TikTok vor. Auf ihrem Kanal zelebrierte die 100-Jährige die pure Lebensfreude. Ob beim Verschlemmen einer leckeren Mahlzeit, bei einem Gläschen Wein oder einer Runde Skat – Heddi ließ ihre Fans an ihrem kunterbunten Leben teilhaben. Ihre letzten Posts zeigen Einblicke in ihren 100. und Jörgs 76. Geburtstag. "Auf dass ich wie du 100 Jahre alt werde", stieß der Moderator mit seiner Mama zu seinem Ehrentag an.

Im Promiflash-Interview verriet Jörg, dass seine Tochter Cinzia die Idee hatte, ihre Oma bei TikTok anzumelden. "Meine Mutter wusste da noch nicht, was auf sie zukommt", lachte die TV-Bekanntheit. Tatsächlich hat wohl Heddi wirklich nicht damit gerechnet, dass ihr so viele Leute folgen werden. Jörg gab an, dass immer wieder neue Anfragen kamen, wann Heddi denn ein neues Video hochladen werde. "Sie findet das höchst amüsant, dass eine Dame ihres Alters auf einer Plattform der ganz jungen Menschen gefragt ist", freute sich Jörg.

Doch ganz alleine kümmerte sich Heddi um ihren TikTok-Content nicht. Jörgs Tochter Cinzia half ihrer Oma dabei, die Videos zu filmen und online zu stellen. Doch die meiste Arbeit leistete Heddi, betonte Jörg. "Sie glauben doch nicht, dass meine Mutter sich von wem auch immer sagen lässt, was sie zu tun oder zu sagen hätte?", stellte Jörg im Promiflash-Interview klar.

Jörg Draeger und seine Mutter Heddi

Jörg Draegers Mutter Heddi mit ihrem Mann Carlos

Jörg Draeger und seine Tochter Cinzia, August 2021

Jörg Draeger mit seiner Mutter Heddi

