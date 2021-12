Hertha "Heddi" Draeger wird im Netz auf ewig weiterleben! Die Mutter von Kultmoderator Jörg Draeger (76) starb vor wenigen Tagen in einem stolzen Alter von 100 Jahren. Ihr Leben hat Heddi bis zuletzt in vollen Zügen genossen – und das Ganze in den sozialen Medien geteilt. Auf TikTok wurde die Mama des Geh aufs Ganze!-Stars mit ihren lebensfrohen Clips sogar eine echte Berühmtheit. Im Promiflash-Interview sprach Jörg jetzt über den überraschenden Online-Erfolg von "Oma Heddi", wie sie sich im Netz nannte.

