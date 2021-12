Traurige Nachrichten um Jörg Draeger (76)! Der Moderator feierte mit dem glanzvollen Comeback seiner 90er-Jahre-Sendung Geh aufs Ganze! einen großen Erfolg. Die Revival-Ausgabe der beliebten Spielshow schauten vor wenigen Wochen so viele Menschen, dass der Sender sogar neue Folgen ankündigte. Doch jetzt erschüttern schreckliche Neuigkeiten seine Fans: Denn kurz vor Weihnachten ist Jörgs Mutter Heddi im stolzen Alter von 100 Jahren gestorben.

Den Tod seiner Mutter bestätigte Jörg jetzt gegenüber Bild: "Auch wenn 100 Jahre ein hohes Alter ist, kam der Tod völlig unerwartet. Am Vortag spielte sie mit Freunden noch Skat, war gesundheitlich und geistig noch fit. Sie ist einfach friedlich eingeschlafen." Heddi sei demnach bereits am Montagnachmittag in Berlin verstorben.

Auch abseits ihres berühmten Sohnes avancierte Heddi im vergangenen halben Jahr zum Social-Media-Star: Denn sie war auf TikTok aktiv und erreichte dort über 16.000 Menschen. "Ich wusste bis vor wenigen Monaten nicht mal, was Follower sind. Aber das habe ich jetzt alles gelernt. Die Technik hat mir Jörg beigebracht", berichtete sie dem Blatt im September stolz.

SAT.1 / Frank Hempel Jörg Draeger mit dem Zonk

Sonstige Jörg Draegers Mutter Heddi

Getty Images Jörg Draeger auf der Artists Against Aids Gala in Berlin

