Die Nachricht traf viele Fans völlig unerwartet! Jörg Draeger (76) gab heute bekannt, dass seine Mutter Heddi am Montag verstorben ist. Trotz ihres hohen Alters von 100 Jahren sei ihr Tod völlig überraschend gewesen – denn die Seniorin hatte noch am Vortag aktiv an ihrem Alltagsleben teilgenommen. Im November sprach Promiflash mit Jörg, unter anderem auch über seine Mama. Damals schwärmte er in den höchsten Tönen von ihr.

Als Geheimnis der Vitalität seiner Mutter bezeichnete Jörg im Promiflash-Interview deren Neugierde und Freude am Leben: "Sie hat öfter ihr komplettes Leben umgekrempelt oder gar umkrempeln müssen." Immer wieder Neues zu lernen halte einen Menschen fit, zeigte sich der Moderator damals überzeugt: "Auf jeden Fall kommt man aus jeder Sache schlauer raus, als man reingegangen ist. Ich denke, diese Haltung hat meine Mutter jung gehalten."

Dabei sei er seiner Mutter ähnlicher, als er zugeben wolle, schmunzelte Jörg im November: "Aber es gibt noch eines, was ich von ihr habe: Ich schleppe keinen bösen Gedanken, keinen Streit lange mit mir herum." Lieber sei es ihm, dass es einmal richtig kracht und die Sache danach erledigt ist, fügte er hinzu.

Anzeige

Sonstige Jörg Draegers Mutter Heddi

Anzeige

Instagram / joergdraeger.official Jörg Draeger mit seiner Mutter Heddi

Anzeige

Sonstige Jörg Draegers Mutter Heddi mit ihrem Mann Carlos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de