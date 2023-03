Schlechte Quoten: "Geh aufs Ganze!" wurde auf Eis gelegt

Es steht nicht gut um Jörg Draegers (77) Zocker-Show Geh aufs Ganze!. Im November 2020 hatte der Moderator die Sendung wieder ins Leben gerufen und gefühlt sein ganzes Herzblut hineingesteckt. Der Auftakt der Staffel war für den Sender mit einer Quote im Zielgruppen-Marktanteil von 17,0 Prozent grandios – die Zahlen flachten aber ziemlich schnell immer weiter ab. Eigentlich sollte in diesem Jahr eine dritte Staffel kommen. Doch Jörg bestätigte, dass das Format vorerst auf Eis gelegt wurde.

In dem Podcast "Die Fernsehschatztruhe" bestätigte der 77-Jährige, dass die dritte Staffel zumindest nicht in diesem Jahr in das deutsche TV kommen wird. Nach einem ständigen Hin und Her wegen der angeblich schlechten Quoten habe sich der Sender nun endgültig dazu entschieden, die nächsten Folgen erst im Jahr 2024 auszustrahlen. "Es gibt im Umfeld von 'Geh aufs Ganze' den ein oder anderen, der brennt wie ich – aber das reicht nicht. Es müssen alle brennen", mahnte Jörg. "Mein Bauchgefühl ist, dass die Show abgeschrieben ist", teilte er seine Gedanken mit.

Fast wäre er jedoch gar nicht das Gesicht der kultigen Game-Show geworden. "Ich war damals noch Nachrichtensprecher und wurde zum Casting nach München eingeladen. Es war nicht mein bester Tag und richtig Lust hatte ich auch nicht. Also habe ich die Spiele relativ emotions- und motivationslos heruntergerattert", verriet er in einem Bild-Interview. Er durfte das Casting jedoch wiederholen.

Jörg Draeger im März 2022

Jörg Draeger im Oktober 2022

Jörg Draeger mit dem Zonk

