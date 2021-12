Coupleontour darf sich über zahlreiche Glückwünsche in den sozialen Medien freuen! Für die beiden TikTok-Bekanntheiten Vanessa und Ina ging nun ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Die Webstars erwarten nach mehreren Versuchen mithilfe einer künstlichen Befruchtung ein Baby. Das verkündeten die beiden Frauen überglücklich am Mittwochabend mit ersten Ultraschallbildern ihres Nachwuchses im Netz – unter dem emotionalen Post häufen sich die Gratulanten!

"Zu schön! Alles Glück der Welt für euch", kommentierte beispielsweise Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Anna Wilken (25) unter dem Instagram-Beitrag der beiden werdenden Mütter. Und damit war sie nicht allein – unter anderem reihten sich beispielsweise auch Influencerin Lisa-Marie Schiffner (20), Webstar Twenty4tim, Netz-Bekanntheit Maren Wolf (29) und Julia Holz in den Kommentaren ein.

Sogar Glückwünsche aus dem Ausland erreichten Ina und Vanessa. Unter anderem wünschte Oksana Kolenitchenko (34) den beiden Frauen für die kommenden Monate nur das Beste und auch Danni Büchner (43) in ihrer Wahlheimat Mallorca zeigte sich begeistert: "Herzlichen Glückwunsch, nur das Beste für euch!"

ActionPress Model Anna Wilken

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Oktober 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021

