Bei Coupleontour hat es endlich mit der lang ersehnten Schwangerschaft geklappt! Im Sommer gaben sich die Webstars Vanessa und Ina das Jawort – jetzt wünscht sich das Pärchen mithilfe eines Samenspenders und künstlicher Befruchtung seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Dafür besuchten die beiden Frauen sogar eine Kinderwunschklinik in Dänemark. Die ersten Versuche blieben erfolglos – jetzt könnten die Netz-Bekanntheiten aber kaum glücklicher sein: Sie erwarten ein Baby!

"Hey ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina", teilten die beiden Schönheiten via Instagram mit. So weit, so gut – dann folgt allerdings die Neuigkeit, die einige Follower vom Hocker hauen dürfte: "Und wir sind schwanger!" Überglücklich halten die TikTok-Stars bereits die ersten Ultraschallbilder ihres Kindes in die Kamera, während sie sich liebevoll einen Kuss auf die Lippen geben.

"Werdende Mütter", betitelten Vanessa und Ina die beiden süßen Aufnahmen. Wann genau ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblicken wird, verrieten sie allerdings noch nicht. Ihre Community ist aber schon jetzt völlig aus dem Häuschen und überschüttete das Pärchen mit zahlreichen Glückwünschen in den Kommentaren.

Instagram / coupleontour Vanessa und Ina im Oktober 2021

Instagram / coupleontour Coupleontour im Mai 2020

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

