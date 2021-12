Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) scheinen auf Wolke sieben zu schweben. Seit wenigen Monaten gibt es immer wieder Gerüchte, dass die vierfache Mutter und der Komiker ein Paar sein sollen. Obwohl keiner der beiden die Beziehung bisher öffentlich bestätigte, scheint es zwischen ihnen echt ernst zu werden. Sogar die Weihnachtsfeiertage sollen die beiden Turteltauben miteinander verbringen wollen. Nun wurde Pete breit grinsend beim Verlassen eines Hotels abgelichtet.

Anfang der Woche wurde der Comedian von einigen Paparazzi dabei erwischt, wie er das Hotel Four Seasons in Tribeca verließ, wo seineangebliche Herzdame derzeit beheimatet sein soll. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist zudem zu erkennen, dass Pete sich ein zufriedenes Lächeln nicht verkneifen konnte. Angeblich haben die beiden Turteltauben in dem New Yorker Luxushotel die Nacht miteinander verbracht. Der 28-Jährige versuchte zwar, in einem olivgrünen Shirt und einer dunkelblauen Jogginghose ganz cool zu wirken, doch sein schelmisches Grinsen scheint den Saturday Night Live-Star verraten zu haben.

Nur zwei Tage zuvor waren der Keeping Up With the Kardashians-Star und der Suicide Squad-Darsteller bei einer Verabredung in Petes Heimat Staten Island gesehen worden. Dort war das angebliche Paar gemeinsam mit Scott Disick (38) und einem Kumpel des Unternehmers ins Kino gegangen. Anschließend hatten sich die vier in einem italienischen Lokal niedergelassen.

MEGA Pete Davidson, Comedian

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021

Instagram / angelinas_ristorante Pete Davidson und Kim Kardashian mit einem Fan

