Das könnte ungemütlich werden! Anfang des Jahres reichte Kim Kardashian (41) die Scheidung von Rapper Kanye West (44) ein und soll ihr Glück vor wenigen Monaten stattdessen in Comedian Pete Davidson (28) gefunden haben. Ihr Noch-Ehemann gibt aber angeblich nicht auf: Er will weiterhin um die Mutter seiner vier Kinder kämpfen. Umso merkwürdiger könnte deshalb das anstehende Weihnachtsfest werden, denn: Zur Party der Kardashians sollen sowohl Pete als auch Kanye eingeladen sein!

Im Gespräch mit E! News verriet eine Quelle, dass Kim ihrem neuen Lover und auch ihrem Ex eine Einladung zur jährlichen Weihnachtsfeier ihrer Mutter Kris Jenner (66) zukommen ließ. Vor allem der 28-jährige Comedian soll von den Angehörigen bereits freudig erwartet werden. "Die ganze Familie ist ein Fan von Pete und würde gerne die Feiertage mit ihm verbringen", behauptete die Quelle. Doch es könnte auch zu einem unliebsamen Aufeinandertreffen mit Kanye kommen. "Es besteht die Möglichkeit, dass beide da sein werden", bestätigte der Informant.

Schon vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber US Weekly ausgeplaudert, dass Kim gerne mit ihrem Ex Weihnachten verbringen würde. Trotz der Scheidung wolle die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit sicherstellen, dass der "Donda"-Interpret "eine große Rolle im Leben seiner Kinder spielt." Demnach soll der Musiker weiterhin zu Urlauben und Familienfeiern eingeladen werden.

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala, 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit Tochter North an Weihnachten 2015

