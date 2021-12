Was läuft denn da jetzt zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28)? Nach ihrer Trennung von dem Rapper Kanye West (44) wurde die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit verdächtig häufig mit dem Comedian Pete gesichtet – angeblich soll die Unternehmerin sich aber als Single wahrnehmen. Nun waren die Turteltauben allerdings schon wieder unterwegs – wird es zwischen Kim und Pete etwa doch ernst?

Paparazzi lichteten das Duo ab, während es in Staten Island erneut Zeit zusammen verbrachte: Sie sahen sich gemeinsam einen Film im Kino an, wie die Fotos zeigen. Auch mit von der Partie war Kims Ex-Schwager Scott Disick (38). Während Pete eine auffällige bunte Jacke trug, setzte die Beauty auf einen schwarzen Hoodie und eine lässige Bomberjacke.

Erst vor wenigen Wochen hatte Kim jegliche Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback mit Kanye ausgelöscht. "Kanye und ich verdienen beide die Möglichkeit, ein neues Leben aufzubauen", hatte die Brünette in Gerichtsdokumenten angegeben, die an die Öffentlichkeit geraten waren.

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

