Wird es langsam ernst zwischen den beiden? Kim Kardashian (41) und Komiker Pete Davidson (28) wird seit einigen Wochen eine Liaison nachgesagt. Seit die zwei sich bei einer Performance geküsst und gemeinsam einen Freizeitpark besucht hatten, brodelt die Gerüchteküche. Wirklich geäußert haben sich Pete und Kim bisher zwar nicht zu einer möglichen Beziehung – doch Insider lassen immer wieder Details durchblicken: Der Beau soll die Influencerin sogar schon seiner Mutter vorgestellt haben!

Wie In Touch unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld der beiden berichtete, habe Kim Petes Familie kennengelernt: "Er hat sie seiner Mutter Amy und seiner Schwester Casey vorgestellt. Sie haben sich alle gemeinsam auf Staten Island getroffen." Angeblich soll der Keeping up with the Kardashians-Star mit Pete schon häufiger auf die Insel südwestlich von Manhattan gereist sein.

Dem Insider zufolge sollen Amy und Casey Pete bei diesen Treffen auch schon ihren Segen gegeben haben. Kein Wunder, schließlich scheinen der Comedian und die Ex von Kanye West (44) das neue Traumpaar zu sein: "Sie sind ein wenig stolz darauf, Hollywoods heißestes Paar zu sein und können die Hände nicht voneinander lassen."

TikTok / _mbarragan Kourtney Kardashian, Kim Kardashian und Pete Davidson im Freizeitpark Knott's Berry Farm

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

