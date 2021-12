Sind diese Worte an ihn gerichtet? John Mulaney (39) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Mit seiner Partnerin Olivia Munn (41) begrüßte er vor rund einem Monat einen Sohn auf der Welt. Aber das gerade ein mal vier Monate, nachdem er die Scheidung von Anna Marie Tendler eingereicht hatte. Letztere teilte nun kryptische Zeilen im Netz: Ist das etwa ein versteckter Diss an John?

Unter einem Bild auf Instagram, auf dem sie etwas nachdenklich zur Seite schaut, verwies sie auf Lana Del Reys (36) Song "Norman Fucking Rockwell". Die Lyrics handeln von einem Mann, der sich wie ein erwachsenes Kleinkind verhält. "Du machst Spaß und du bist wild. Doch du hast keine Ahnung, durch wie viel Scheiße du mich gehen lassen hast", singt Lana in dem Track. Annas Fans sind sich sicher: Diese Worte richtet sie an ihren Ex John!

Eine Followerin zitierte weitere Zeilen aus Lanas Track in den Kommentaren: "Denn er ist bloß ein Mann, sowas machen sie halt, Schwester", versuchte sie Anna wohl mit der Textstelle zu unterstützen. Eine weitere Abonnentin wünschte ihr daraufhin inneren Frieden.

Getty Images Schauspielerin Olivia Munn

Instagram / annamtendler Anna Marie Tendler, Ex-Frau von John Mulaney

Getty Images Comedian John Mulaney

