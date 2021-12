Jasmin Herrens (42) Leben wurde 2021 von einem schweren Schicksalsschlag erschüttert: Ihr Mann Willi Herren (✝45) wurde im April tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden – der TV-Star wurde nur 45 Jahre alt. Der Rest des Jahres war für die gebürtige Düsseldorferin alles andere als leicht und von großer Trauer geprägt. Jetzt steht das erste Weihnachtsfest ohne ihren Willi vor der Tür – doch der Witwe ist überhaupt nicht nach Besinnlichkeit zumute: Jasmin feiert in diesem Jahr gar kein Weihnachten.

Im Podcast "Lose Luder" sprach Jasmin jetzt mit Désirée Nick (65) über ihre Pläne für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und ihren Geburtstag. "Ich habe ja am 24. Dezember Geburtstag, aber bei mir fallen dieses Jahr beide Feiern aus", betonte die 42-Jährige und erklärte ihre Entscheidung: "Mir ist einfach nicht nach Feiern. Ich trinke allerhöchstens Eierpunsch und gucke mir 'Der Grinch' an."

Dafür steht für Jasmin im kommenden Jahr dann eine umso größere Feier an: Anlässlich des ersten Todestages ihres Mannes am 20. April 2022 plane die Witwe nämlich eine große Gedenkveranstaltung in Köln. "Wir wollen dort gemeinsam seine Lieder singen – und eine dicke Party feiern. Denn das hätte er sich gewünscht", gewährte sie einen Einblick in die Planung.

Willi Herren, Sänger

Jasmin Herren im August 2021

Jasmin Herren

