Geht der neue Bachelor zu früh wieder auf Liebessuche? Mitte Dezember wurde bekannt, dass Dominik Stuckmann nach Niko Griesert (31) der nächste Rosenkavalier wird. Der Hottie ist ein IT-Spezialist und kommt aus Frankfurt am Main. Seine letzte Beziehung hielt sechs Jahre lang, seit neun Monaten ist er nun wieder Single – was nicht allen Fans der Kuppelshow schmeckt: Sie glauben, dass der 29-Jährige zu schnell weiterzieht! Ist da was dran? Promiflash hat mal bei einem Experten nachgefragt, dem Ex-Bachelor Andrej Mangold (34)!

Im Interview auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz betonte der Vorgänger von Dominik: "Ich glaube, das ist völlig egal. Man weiß ja nicht, wie die letzte Beziehung auseinandergegangen ist und ob er da emotional schon völlig drüber weg ist." Weiter erklärte Andrej: "Ich glaube, neun Monate sind mehr als genug, da auch emotional wieder rauszukommen." Er glaube, dass Dominik diese Reise sonst auch gar nicht antreten würde. "Ich hoffe für ihn, dass er sich verliebt und dass die beiden auch glücklich werden", beteuerte der Influencer abschließend, dessen Bachelor-Beziehung mit Jennifer Lange (28) schließlich zerbrochen ist.

Und was hält Andrej so ganz allgemein von Dominik? "Das ist schwierig zu beurteilen. Ich habe von ihm noch nicht so viel gelesen. Ich habe natürlich ein, zwei Sachen mal gesehen. Am Anfang kannst du nur übers Aussehen gehen...", meinte er zunächst. Doch dann ließ er sich doch eine Antwort entlocken: "Er macht auf mich einen sympathischen Eindruck. Er ist ein anderer Typ. Ich bin gespannt, wenn die Ausstrahlung anfängt, wie er es dann macht – ich drücke ihm die Daumen."

Splash News ; ActionPress Andrej Mangold auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

RTL Dominik Stuckmann, Unternehmer

