So hat sich Dominik Stuckmann beworben! Der Hottie ist der Protagonist von Der Bachelor 2022 und wird ab Januar in Mexiko die Rosen verteilen – und vielleicht auch das ein oder andere Herz brechen. Er ist seit neun Monaten Single und inzwischen bereit, sein Leben mit einer Dame zu teilen. Doch warum will er die Liebe im TV suchen? Diese Entscheidung traf Dominik offenbar bei nicht ganz klarem Verstand!

Auf Instagram erzählte er nun, wie es zu seiner Bewerbung gekommen ist: "Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Ich saß mit ein paar Kumpels zusammen in Spanien, wir haben ein paar Bier getrunken. Dann kam die Idee auf 'Ey Dominik, bewirb dich doch mal beim Bachelor. Das würde doch irgendwie ganz gut passen'", gab Dominik zu. Doch das scheint nur der Anstoß für seine Bewerbung gewesen zu sein. Der Grund sei ein anderer gewesen.

"Ich hatte Bock, endlich mal wieder raus in die Welt zu gehen. Ich hatte mich lange zurückgezogen nach meiner letzten Beziehung und hatte Bock auf ein neues Abenteuer", betonte Dominik daraufhin. Zuvor habe er keine Frauen an sich rangelassen und sich nur mit sich selbst beschäftigt. Nun sei der IT-Specialist aber bereit für eine neue Frau.

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

RTL Neu-Bachelor Dominik Stuckmann

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

