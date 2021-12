Laura Maria Rypa (26) gibt ihren Fans ein neues Update nach ihrer OP. Am Wochenende schockierte die Ex von Pietro Lombardi (29) ihre Fans, als sie sich aus dem Krankenhaus meldete. Sie hatte eine Zyste an den Eierstöcken, die umgehend entfernt werden musste, da sie zu platzen drohte. Der Eingriff ist wie geplant verlaufen, und die Influencerin konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

In ihrer Instagram-Story meldete Laura sich nun endlich wieder aus ihren eigenen vier Wänden. "Ich bin wieder zurück zu Hause. Mir geht es so weit ganz gut, mir war diese Nacht nur noch mal etwas schlecht und schwindelig", brachte sie ihre Follower bezüglich ihrer Gesundheit auf den neuesten Stand. Für die OP wurde ihre Bauchhöhle mit Gas aufgefüllt. "Ich muss in den nächsten Tagen etwas vorsichtiger sein. Das Gas sollte innerhalb der nächsten zehn Tage komplett verschwinden", schilderte Laura.

In dem Clip zeigte sie ihren noch deutlich aufgeblähten Bauch. Dazu verriet Laura, dass sie aufgrund des eingeleiteten Gases aktuell "extreme Schmerzen" in den Schultern habe. Bis die Web-Beauty ihre Community mit ihrem gewohnten Content versorgt, wird es also wohl noch ein wenig dauern.

