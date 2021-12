Laura Maria Rypa (26) hat ihren Fans gestern eine besorgniserregende Nachricht mitgeteilt: Nachdem die Ex-Freundin von Musiker Pietro Lombardi (29) schon am Samstag unter "extremen Schmerzen" gelitten hatte, begab sie sich ins Krankenhaus. Dort musste die Influencerin dann schon heute operiert werden. Allerdings erklärte die Beauty zu diesem Zeitpunkt nicht, was genau ihr fehlt. Jetzt klärte sie aber endlich alle Fragen rundum ihren Gesundheitszustand: Laura musste aufgrund einer Zyste an den Eierstöcken operiert werden!

Kurz nach dem Eingriff meldete sich Laura in ihrer Instagram-Story zu Wort, um ihre Community auf den neuesten Stand zu bringen. "Ich hatte eine Zyste an den Eierstöcken, die immer größer geworden ist, von der ich nichts wusste", erklärte die 26-Jährige jetzt und fügte hinzu: "Die musste so schnell wie möglich entfernt werden, weil sie halt an meinen Eierstöcken saß und dementsprechend ansonsten auch meine Eierstöcke hätten entfernt werden müssen."

Aber wie geht es Laura denn nun eigentlich nach der überstandenen Operation? "Ich bin noch leicht benebelt, ich habe auch noch Schmerzen", beschrieb sie ihren derzeitigen Zustand. Ansonsten gehe es dem Webstar aber den Umständen entsprechend gut.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/lauramaria.rpa/ Laura Maria Rypa im Mai 2021

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Influencerin Laura Maria Rypa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de