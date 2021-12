Es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu! Michael Wendler (49) hatte für seine Frau Laura Müller (21) wie im vergangenen Jahr wieder einen Adventskalender der Luxusklasse vorbereitet. Jeden Tag wartete ein megateures Geschenk auf die Beauty. Obwohl sich gleich hinter dem ersten Türchen ein Geländewagen versteckte, steigt die Spannung auf der Zielgeraden jetzt noch mal an: Was verbarg sich im vorletzten Präsent?

Wie immer öffnete Laura ihr Geschenk in einem kleinen Video auf der Plattform OnlyFans. In einem blauen Minikleid kniete sie neben ihrem Labrador Tiger und zauberte ein kleines, goldenes Paket hervor. Darin befanden sich zwei hochwertige Ohrstecker von Tiffany & Co.! Schmuck des weltbekannten Herstellers hatte sich schön häufiger in Lauras Kalender befunden.

Und die Stücke scheinen vielseitig einsetzbar zu sein: In dem Clip hält sich Laura die Stecker erst ans Ohr, dann an ihre Kette und zum Schluss an ihren Armreif. Diese tolle Überraschung kann sie sich wohl überall vorstellen.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Anzeige

Instagram / tigerwendlerofficial Laura Müller mit ihrem Hund Tiger

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de