Die Meinungen sind eindeutig – dieser Adventskalender schießt übers Ziel hinaus! Bereits letztes Jahr überraschte Michael Wendler (49) seine Frau Laura (21) mit allerlei kostspieligen Geschenken, die er ihr in den Adventskalender packte. Hinter Türchen 24 verbarg sich zum Beispiel eine Rolex. Pünktlich zum ersten Advent ging bei dem Pärchen das große Auspacken wieder los – und hinter dem ersten Türchen befand sich schon ein Riesenknaller: Laura bekam vom Wendler ein Luxusauto! Die Promiflash-Leser sind sich einig: Dieses Präsent ist viel zu übertrieben!

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram tummelten sich zahlreiche Kommentare zu dem Mega-Geschenk vom Wendler zum ersten Dezember. So ganz nachvollziehen können es die Leser nicht, warum der Sänger für seine Liebste offenbar erneut so tief in die Tasche griff. "Was ist dann in der 24? Eine eigene Insel?", witzelte zum Beispiel ein User. "Wie prollig kann man sein", wunderte sich ein anderer. Auch die Promiflash-Umfrage fiel eindeutig aus: 1.106 Leser und damit über 90 Prozent der Teilnehmer (Stand 1. Dezember, 18:15 Uhr) finden das erste Türchen des Adventskalenders viel zu übertrieben.

Ein weiterer Leser brachte einen anderen Punkt auf die Agenda: "Für 30 Euro im Monat sieht man, was in ihrem Kalender ist. Ich glaube, die Abonnenten haben andere Erwartungen." Das erste Türchen ihres Adventskalenders enthüllte Laura nämlich auf OnlyFans. Vor einigen Tagen kündigte das Paar an, dass es dort aktiv sein werde. Doch außer einem Popoklatscher gab es auf der Seite, die für heißen Content berüchtigt ist, noch nichts zu sehen. Ob sich das noch ändert?

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin

Anzeige

Thomas Burg/ ActionPress Michael Wendler und Laura

Anzeige

Meint ihr, dass Laura und der Wendler auf OnlyFans noch andere Sachen bieten werden als ihren Adventskalender? Ja, da geht es bestimmt noch heiß her... Ich glaube da irgendwie nicht dran. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de