Weihnachtszeit ist Familienzeit! Das sieht offenbar auch Danni Büchner (43) so – die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin versammelte jetzt ihre Familie, um ein paar niedliche Fotos zu schießen. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte anschließend ein paar Bilder mit ihren fünf Kindern in den sozialen Medien. Volkan Karabas, Joelina Karabas (22), Jada Karabas und die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya Büchner sind mittlerweile ganz schön groß geworden.

Auf Instagram postete Danni jetzt ein Familienfoto mit all ihren Kids, eins von ihr und ihren Zwillingen, ein Bild mit ihren Töchtern Joelina und Jada sowie einen Solo-Schnappschuss von sich alleine vor ihrem Weihnachtsbaum. Die ganze Familie ist dabei festlich gekleidet und alle bis auf Volkan tragen weihnachtlichen Kopfschmuck. Die fünffache Mutter schrieb zu der Fotostrecke: "Meine Gang. Wir wünschen euch fröhliche Weihnachten, schöne Feiertage und ganz viel Liebe."

Joelina ist mittlerweile 22 Jahre alt und scheint in die Fußstapfen ihrer Mutter treten zu wollen – sie nahm vor wenigen Monaten an Shopping Queen teil und gewann am Ende sogar. Auch Dannis ältester Sohn Volkan ist mit seinen 19 Jahren schon erwachsen. Jada ist heute 17 Jahre alt und die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya, die von Dannis verstorbenem Mann Jens Büchner (✝49) stammen, sind fünf Jahre alt.

Instagram / dannibuechner TV-Bekanntheit Danni Büchner und ihre Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani Büchner

Instagram / dannibuechner TV-Bekanntheit Danni Büchner und ihre Töchter Joelina und Jade Karabas

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Dezember 2021

