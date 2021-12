Die Grey's Anatomy-Familie wächst! Vor Kurzem startete in den USA die 18. Staffel der beliebten Krankenhausserie. Neben zahlreichen spannenden Überraschungen warten in der frisch angelaufenen Season auch neue Gesichter auf die Fans. Einige Nebenrollen werden nun zum Beispiel häufiger zu sehen sein – aber auch Neueinsteiger sind dabei wie Greg Tarzan Davis als Dr. Jordan Wright! Doch wer ist der Hottie eigentlich?

Bisher tat sich Greg eher in kleinen Gastrollen in einigen US-Serien hervor: So war er unter anderem bei "All Rise", "Good Trouble" und "Chicago P.D." zu sehen. Nach seinem Einstieg in die Belegschaft des Grey Sloan Memorial Hospital wird sich das aber ändern: Denn der Schauspieler stand auch schon für Blockbuster wie "Top Gun: Maverick" und den siebten Teil der Mission: Impossible-Reihe vor der Kamera, die 2022 in die Kinos kommen.

Privat ist über Greg hingegen wenig bekannt: So ist beispielsweise bisher unklar, wie alt der Beau genau ist. Doch die Fans des charmanten Neuzugangs dürfen zumindest noch hoffen – denn Andeutungen über eine mögliche Beziehung hat der US-Amerikaner bislang noch keine gemacht!

Getty Images Greg Tarzan Davis und Kendall Kyndall im Jahr 2018 in Atlanta

ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005

Instagram / gregtarzandavis Greg Tarzan Davis im September 2021

