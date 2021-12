Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) starten wohl ganz entspannt in die Weihnachtstage! Das Paar zog sich Anfang 2020 aus dem britischen Königshaus zurück und lebt mittlerweile in den USA. Seitdem hat sich für das Paar so einiges geändert: Die Eheleute müssen sich nun an deutlich weniger Regeln halten – das betrifft auch den Dresscode. Offensichtlich wird dies nun auch auf der diesjährigen Weihnachtskarte: Die Familie ist darauf in einem lässigen Denim-Look unterwegs.

Auf der diesjährigen Weihnachtskarte tragen Harry, Meghan und Archie (2) allesamt Jeans-Hosen – dazu kombinierten die beiden Herren luftige Hemden, die Brünette trug einen dunklen Rollkragenpullover. Lilibet war in ein süßes weißes Kleidchen gehüllt. Ein großer Kontrast zu der Weihnachtskarte von Harrys Bruder Prinz William (39), dessen Frau Herzogin Kate (39) und deren Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3): Die ließen sich für ihre Weihnachtskarte nämlich in einem eher traditionellen Look ablichten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Harry und Meghan mit dem royalen Dresscode brechen, seit sie dem Königshaus den Rücken gekehrt haben. Erst im November sorgte die ehemalige Schauspielerin auf der Salute to Freedom Gala in New York für einen absoluten Wow-Moment: Dort trug sie ein rotes Kleid mit XXL-Ausschnitt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, November 2021

