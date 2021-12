Kaia Gerber (20) schwebt im siebten Himmel. Seit November kursieren Gerüchte, dass die Beziehung des Models zu dem The Kissing Booth-Star Jacob Elordi (24) in die Brüche gegangen sein soll. Vergangene Woche schien die Tochter von Cindy Crawford (55) das Liebes-Aus schließlich selbst zu bestätigen, als sie sehr vertraut mit Austin Butler (30) in Los Angeles abgelichtet wurde. Jetzt verriet ein Insider, dass Kaia und Austin in der Tat ein Paar sind.

"Kaia und Austin daten sich tatsächlich", will eine Quelle nun gegenüber People erzählt haben. Auch das persönliche Umfeld der 20-Jährigen sei von ihrer neuen Partnerschaft begeistert. So fänden ihre Bekannten den ehemaligen Zoey 101-Darsteller nicht nur äußerst attraktiv, sondern würden auch den Umgang der beiden Turteltauben miteinander schätzen. "Alle ihre Freunde finden die beiden süß zusammen. Das ist ein großer Unterschied zu ihrer letzten Beziehung und das weiß sie auch", berichtete der Insider weiter. Zudem scheint Kaia wirklich glücklich und zufrieden zu sein, wie der Bekannte der Kalifornierin abschließend verriet.

Auch die Paparazzibilder der beiden vom vergangenen Sonntag scheinen eine deutliche Sprache zu sprechen. Gemeinsam liefen der Ex-Freund von Vanessa Hudgens (33) und Kaia in Sportbekleidung nebeneinander her und schienen sich intensiv miteinander zu unterhalten. Augenscheinlich hatte das Paar bei seiner vorangegangenen Yoga-Session auch mächtig viel Spaß, denn auf einem der Foto ist zu erkennen, wie Austin geradezu strahlt.

APEX / MEGA Kaia Gerber und Austin Butler in Los Angeles

Getty Images Austin Butler im August 2019

Getty Images Kaia Gerber im November 2021

