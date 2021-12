Ist Kaia Gerber (20) etwa wieder vergeben? Bis vor wenigen Wochen war das Model noch mit dem The Kissing Booth-Star Jacob Elordi (24) zusammen. Erst im September hatte das Promi-Paar noch sein Red-Carpet-Debüt gegeben. Ende November gab es dann allerdings Gerüchte, dass die beiden nach über einem Jahr Beziehung getrennte Wege gehen. Nun wurde Kaia mit einem neuen Mann an ihrer Seite abgelichtet.

Am vergangenen Sonntag erwischten Paparazzi die 20-Jährige gemeinsam mit Schauspieler Austin Butler (30) in Los Angeles. Auf den Schnappschüssen laufen Kaia und der Ex von Vanessa Hudgens (33) in Sportkleidung nebeneinander her und sind dabei offenbar in ein Gespräch vertieft. Zuvor haben die beiden sich anscheinend gemeinsam in einer Yoga-Session ausgepowert. Am Ende fuhren sie sogar in demselben Auto weg.

Ob die beiden sich möglicherweise daten oder einfach nur als Freunde gemeinsam beim Yoga waren, ist nicht bekannt. Doch nicht nur Kaia ist neu auf dem Single-Markt. Auch Austin bandelte bis vor Kurzem noch mit einer anderen Promidame an. Im August wurde er noch wild knutschend mit Lily-Rose Depp (22) abgelichtet.

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi bei der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures, September 2021

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

APEX / MEGA Kaia Gerber und Austin Butler in Los Angeles

