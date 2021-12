Chryssanthi Kavazi (32) ist schon total in Weihnachtsstimmung! Die GZSZ-Darstellerin und ihr Ehemann Tom Beck (43) sind Eltern eines Sohnes. Der Kleine, dessen Name die beiden Schauspieler geheim halten, erblickte 2019 kurz vor Weihnachten das Licht der Welt. Die dreiköpfige Familie wird das Fest also schon zum dritten Mal gemeinsam verbringen. Im Gegensatz zu ihrer GZSZ-Rolle Laura kann Chryssanthi die bevorstehenden Feiertage mit ihren Liebsten kaum abwarten.

"Laura ist nach wie vor kein Weihnachtsmensch, weil es sie an ihre Zeit im Heim erinnert. Dieses Jahr wird es auch nicht so erfreulich: Jo ist im Gefängnis und ihre Mutter ist blind", erklärte die 32-Jährige gegenüber RTL. Die private Chryssanthi hingegen liebt Weihnachten. "Jetzt mit Kind ist es auch noch einmal besonderer geworden: Ich kann es kaum erwarten, bis Heiligabend ist und wir mit der Family zusammen vorm Weihnachtsbaum sitzen und gemeinsam einen besinnlichen Abend haben", betonte sie.

Damit Chryssanthi sich entspannt auf das besinnliche Fest freuen kann, hat sie schon zeitig angefangen, Geschenke für ihre Liebsten zu besorgen. "Außer ein bis zwei Kleinigkeiten und Geschenke, die noch fehlen, habe ich alles. Dieses Jahr hatte ich schon früh – im November – die meisten Geschenke zusammen", freute sie sich und versprach: Sie wird keine Socken verschenken!

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi mit ihrem Sohn

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Chryssanthi Kavazi in Berlin, Juli 2021

Habt ihr auch schon alle Geschenke zusammen wie Chryssanthi? Na logisch! Nein, nicht ganz. Abstimmen Ergebnis anzeigen



