Die Oppenheim-Zwillinge sehen wohl nicht nur fast gleich aus – sie haben anscheinend auch ein ähnliches Timing in Liebesangelegenheiten! Erst am Dienstag erreichte Selling Sunset-Fans eine traurige Neuigkeit: Jason Oppenheim (44) und Chrishell Stause (40) sind kein Paar mehr. Nun zog auch Jasons Bruder Brett nach und gab preis: Auch er und seine Freundin Tina Louise haben sich dazu entschlossen, ihre Beziehung zu beenden.

In einem Q&A auf Instagram fragte ein neugieriger Fan, ob Brett aktuell Single ist. Zum Erstaunen vieler Follower beantwortete er diese Frage mit "Ja": "Okay, diese Frage hat absolut nichts mit Immobilien zu tun, aber ich werde sie beantworten. Seit Neuestem, ehrlich gesagt, ja." Auch Tina bestätigte die Trennung derweil – betonte aber, dass sie und ihr Ex weiterhin gute Freunde seien.

Wie gut Brett und Tina sich nach wie vor verstehen, machte der Unternehmer mit einem Post deutlich, in dem er diverse gemeinsame Aufnahmen teilte und seiner ehemaligen Freundin liebevolle Worte widmete: "Ich bin dankbar für dich, Tina. Für deine Liebe, dein Lachen, dein Lächeln und für unsere andauernde Freundschaft."

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim

Anzeige

Instagram / brettoppenheim Brett Oppenheim und Tina Louise im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Jason und Brett Oppenheim im Juni 2019 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de