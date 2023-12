Jason Oppenheim muss Kanye Wests Malibu-Anwesen verkaufen!

Na, ob der Preis gerechtfertigt ist? Jason Oppenheim verdient mit dem Verkauf von Luxusanwesen sein Geld. Als einer der erfolgreichsten US-amerikanischen Immobilienmakler stellt er sein Können in der beliebten Netflix-Sendung Selling Sunset unter Beweis. In seinem Leben hat der 46-Jährige schon einige glamouröse Villen verkauft – doch dieses Mal gibt es eine ganz besondere Herausforderung: Jason verkauft das unfertige Malibu-Haus von Kanye West (46)!

Hausverkauf in Malibu? Für Jason (46) eigentlich eine seiner leichtesten Übungen. Er bietet das "meisterhafte Kunstwerk" von Anwesen mit fünf Schlafzimmern und Meerblick auf dem 5.674 Quadratmeter-Grundstück für umgerechnet 48 Millionen Euro auf dem Immobilien-Markt an. Doch das Haus ist nicht einmal fertig. "Die Fertigstellung des Hauses wird mehrere Millionen Dollar kosten", verrät der Makler dem Wall Street Journal. Aktuell sei es wie eine leere Leinwand – ohne Fenster, Türen, Sanitäranlagen und auch ohne Anschluss an die Stromversorgung.

Vor zehn Jahren wurde das Anwesen von einem Finanzier erbaut und 2020 für eine Dreiviertelmillion

verkauft. Der Rapper habe es 2021 selbst für umgerechnet schlappe 52 Millionen Euro erstanden. Im September wurde bekannt, dass der Ex von Kim Kardashian (43) von dem Projektmanager und Sicherheitsbeauftragten des Umbaus wegen schlechter Arbeitsbedingungen verklagt wurde.

ktla@broadimage, Broadimage Entertainment / MEGA Jason Oppenheim, August 2022

CelebCandidly / MEGA Kanye Wests unfertiges Haus in Malibu

Getty Images Kanye West bei den Oscars, 2020

