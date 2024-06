Gym-Buddys: So gut ist Marcel Remus mit den Oppenheim-Twins!

Marcel Remus (37) hebt mit den ganz Großen der Branche die Gewichte! Der Makler ist mit dem Verkauf luxuriöser Villen auf Mallorca sehr erfolgreich. In seinem Team ist auch Davina Potratz, bekannt aus der US-Show Selling Sunset. Promiflash will beim Lascana Summer Event deshalb wissen, ob Marcel auch andere Stars der Netflix-Serie kennt. "Tatsächlich auch Brett (47) und Jason (47), also mit den Oppenheim-Twins, mit den Brüdern. Wir waren sogar, als ich in Los Angeles war, zusammen trainieren", verrät der Immobilien-Fan.

Sich mit den millionenschweren Unternehmern auszutauschen, sei für den 37-Jährigen sehr bereichernd gewesen, versichert er: "Die amerikanischen Makler haben das Marketing dann doch anders drauf als die Europäer oder wir Deutschen. Deswegen sind sie schon Vorbilder mit dem, was sie daraus gemacht haben, wie sie das aufgebaut haben, wie sie die Häuser bewerben, wie sie sich selber vermarkten!" Marcel sei mit seiner Arbeit aber auch zufrieden, wie er betont.

Die Oppenheim-Zwillinge sind nicht die einzigen Promikontakte in Marcels Handy. Der Unternehmer zeigte sich zuletzt auf Instagram auch mit Kanye West (47) – offenbar waren gemeinsame Geschäfte geplant. "Wir haben über einige spannende Immobilienprojekte gesprochen. Unter anderem soll ich sein Haus in Malibu verkaufen", verriet er anschließend gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcel Remus bei der Premiere von "Rocketman" in London

Anzeige Anzeige

marcel.remus Kanye West und Marcel Remus, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die sportliche Verbindung zwischen Marcel Remus und den Oppenheim-Twins? Super, sie sind offenbar echte Kumpels! Ich denke, das ist eine sehr oberflächliche Verbindung... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de