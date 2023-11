Ungewolltes Geständnis: Jason Oppenheim liebt Chrishell noch

Ehrliche Worte vom Immobilienmogul. Jason Oppenheim führte einst mit seiner Serien-Kollegin Chrishell Stause (42) eine Beziehung. Fünf Monate gingen die Selling Sunset-Stars gemeinsam durch dick und dünn – im Dezember 2021 machten sie dann ihre Trennung bekannt. Kurz danach erklärte der 46-Jährige, in der Schauspielerin seine bis dahin tollste Freundin gefunden zu haben. Jetzt macht der Kalifornier ein ungewolltes Geständnis: Jason ist noch immer in Chrishell verliebt!

In der Wiedersehensfolge der siebten "Selling Sunset"-Staffel stellt der Moderator Tan France (40) dem Makler die heikle Frage, ob er noch immer in Chrishell verliebt sei. "Verliebt? Nein", antwortet Jason (46), während er an einen Lügendetektor angeschlossen ist. Doch dieser zeigt wohl eine andere Antwort an – "Lüge", erklärt der Mann hinter der Maschine. Sowohl er als auch seine Ex-Freundin haben mit dieser Aussage scheinbar nicht gerechnet. Die Brünette hält sich peinlich berührt die Hand vors Gesicht.

Fans der Realityshow hofften lange auf ein Comeback des ehemaligen Liebespaares. Doch Chrishell nahm ihnen mit einer fetten Ansage die Hoffnung: "Das wird nicht kommen. [...] Alles ist so passiert, wie es passieren sollte [...] Aber die Leute, die ständig versuchen, uns wieder zusammenzubringen, verschwenden ihre Zeit", betonte sie in ihrer Instagram-Story. Mittlerweile ist die 42-Jährige mit dem Musiktalent G Flip glücklichen verheiratet.

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Stars

ktla@broadimage, Broadimage Entertainment / MEGA Jason Oppenheim, August 2022

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip

